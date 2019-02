'Schilderijtje Van Gogh Huis is niet van Vincent'

Het kleine schilderij dat het Van Gogh Huis in Veenoord/Nieuw-Amsterdam onlangs als schenking kreeg, is niet gemaakt door de beroemde schilder. Dat zegt Tussen Kunst en Kitsch-expert Paul van Rosmalen, die het schilderijtje zelf liet onderzoeken op authenticiteit.

Bij Radio 1 vertelt Van Rosmalen, die galeriehouder is, dat hij het schilderij al in 2015 heeft laten testen door het Van Gogh Museum. Het resultaat van dat onderzoek was toen dat het niet door Vincent van Gogh geschilderd is.Momenteel wordt het schilderij - opnieuw - onderzocht door het Van Gogh Museum in Amsterdam. "Daar moest ik een beetje om lachen. In Drenthe wachten ze op de uitslag, maar dat kunnen wij bij deze ook wel geven", zegt Van Rosmalen.De galeriehouder kreeg het schilderij in januari 2015 voor het eerst onder ogen tijdens zijn werk voor televisieprogramma Tussen Kunst en Kitsch. Van Rosmalen: "In het Louwman Museum in Wassenaar werd dit werkje aangeboden. Het was duidelijk 19e-eeuws en geen vals dingetje. Toen heb ik het Van Gogh Museum erover geraadpleegd."Dat museum liet dus destijds weten dat het schilderij, dat wel gesigneerd is met 'Vincent', niet door de wereldberoemde schilder is gemaakt. Het huidige onderzoek van datzelfde museum ging vorige maand van start. Volgens het Van Gogh Huis duurt het onderzoek ongeveer een jaar.Het Van Gogh Huis liet aan Radio 1 weten niet te willen reageren en de resultaten van het onderzoek af te willen wachten.