Afvalinzameling Coevorden en Emmen hele week overhoop

Inwoners van de gemeenten Emmen en Coevorden moeten mogelijk de hele week wat langer wachten tot hun vuilcontainer opgehaald wordt. Door een brand bij vuilverwerker Area kunnen niet alle vuilniswagens rijden.

Afgelopen nacht woedde er een brand in een loods van Area in Emmen waar veegvoertuigen staan. Tien veegwagens en twee tractors werden verwoest. Voertuigen in andere loodsen op het terrein hebben ernstige roetschade opgelopen.Area vraagt mensen hun container tot 19.00 uur aan de weg te laten staan, als deze tegen het einde van de middag nog niet geleegd is.Het afval in Hoogeveen en het Groningse Oldambt wordt gewoon volgens schema opgehaald. De voertuigen daarvoor staan op andere locaties.