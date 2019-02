Europese Commissie blijft tegen het afschieten van wolven

Een groot aantal Europarlementariërs wil dat het gemakkelijker wordt om wolven af te schieten als die een bedreiging voor de samenleving vormen. Maar de Europese Commissie houdt voorlopig de poot stijf en wil dat niet.

Dat bleek gisteravond tijdens een debat van het Europees Parlement in Straatsburg.De parlementariërs lijken zich aan te sluiten bij het wolvenplan dat door de Nederlandse provincies is samengesteld. Maar als het aan de Europese Commissie zelf ligt, komen er geen regels bij en is er alleen geld beschikbaar. Dit bijvoorbeeld voor het plaatsen van hekken of voor andere maatregelen om wolven buiten de deur te houden.De Commissie wil de bestaande wetgeving wel beter toe gaan passen. Daarnaast zei de Europese Commissie tijdens de bijeenkomst dat het aan de lidstaten zelf is om adequate maatregelen te nemen als het gaat over wolven. Dat moet wel binnen de bestaande Europese wetgeving.Annie Schreijer-Pierik van het CDA was een van de Europarlementariërs die wil dat het makkelijker moet worden om wolven af te schieten. "De wolf moet beheerd worden. De wolf heeft nu nog een beschermde status.'' Deze beschermde status maakt dat het in Europa verboden is om wolven af te schieten. Als het aan de provincies ligt, mogen de roofdieren wel worden doodgeschoten in uitzonderlijke gevallen. Dat zou bijvoorbeeld moeten kunnen als een wolf mensen aanvalt of herhaaldelijk vee doodt.Schreijer-Pierik is voor het beheren van de wolf en dus het versoepelen van deze regels. ''Gewoon beheren en afschieten en dan kijken waar de wolf in Europa wel een plek zou kunnen krijgen,'' aldus Schreijer-Pierik.Ook vinden de parlementariërs dat boeren of veehouders van wie dieren door wolven gedood zijn recht hebben op een schadevergoeding. Ook dat is in overeenstemming met het Nederlandse wolvenplan.In maart stemt het Europarlement of er een oproep komt tot nieuwe wetgeving. Die oproep is in principe niet bindend.