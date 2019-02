Deel dit artikel:













Twee auto's botsen op kruispunt Meppel Twee auto's botsten op elkaar (Foto: De Vries Media) Over gewonden is geen informatie (Foto: De Vries Media)

Op de kruising van de Handelsweg met de Setheweg in Meppel zijn vannacht twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen.

De politie sloot de weg af in verband met het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Het is niet duidelijk of er bij het ongeval gewonden zijn gevallen.



De schade aan de twee voertuigen is fors. Een bergingsbedrijf heeft de auto's weggesleept.