Man vindt televisie in kofferbak van zijn auto

Een inwoner van Coevorden keek vreemd op toen hij de kofferbak van zijn auto opende.

In de kofferbak lag een televisie. "De tv zat in de doos inclusief handleidingen en afstandsbediening. De pootjes en stroomkabel ontbraken. Tot nu toe hebben we de tv nog niet kunnen linken aan een inbraak of iets dergelijks", schrijft de politie op Facebook Volgens de politie is de televisie vermoedelijk in juli 2017 gekocht bij een winkel in Klazienaveen. De inwoner van Coevorden deed de opmerkelijke vondst op 25 januari.