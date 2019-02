Deel dit artikel:













Op Tjak: Streekproducten op horecavakbeurs Assen

Op de horecavakbeurs, HorecaEvenTT, staan elk jaar ook streekproducten centraal. Aaldert Oosterhuis laat zich informeren, maar proeft vooral ook van al het lekkers.

Het HorecaEvenTT is nog tot en met morgen in de Expo Hall in Assen.