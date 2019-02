Deel dit artikel:













Op Tjak: Prijzen voor zorginstelling Interzorg

Zorginstelling Interzorg heeft twee prijzen in de wacht gesleept. Zo werd het restaurant van De Slingeborgh in Assen uitgeroepen tot beste restaurant in een zorginstelling van Nederland.

Dagbesteding De Stiel op de locatie De Hoprank in Peize, ook onderdeel van Interzorg, sleepte de prijs voor 'Beste Kleinschalig wonen' in de wacht.



Reden om eens te kijken hoe en wat. We gaan naar de Hoprank in Peize. Daar zijn ook nog nieuwbouwplannen waar Aaldert Oosterhuis ook het een en ander over hoort.