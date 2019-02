Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kinderen ontbijten met FC Emmen-selectie Kinderen van scholen in Erica eten met FC Emmen-spelers (foto: Aaldert Oosterhuis/RTV Drenthe) Kinderen van scholen in Erica eten met FC Emmen-spelers (foto: Aaldert Oosterhuis/RTV Drenthe) Kinderen van scholen in Erica eten met FC Emmen-spelers (foto: Aaldert Oosterhuis/RTV Drenthe) Kinderen van scholen in Erica eten met FC Emmen-spelers (foto: Aaldert Oosterhuis/RTV Drenthe) Kinderen van scholen in Erica eten met FC Emmen-spelers (foto: Aaldert Oosterhuis/RTV Drenthe) Kinderen van scholen in Erica eten met FC Emmen-spelers (foto: Aaldert Oosterhuis/RTV Drenthe) Kinderen van scholen in Erica eten met FC Emmen-spelers (foto: Aaldert Oosterhuis/RTV Drenthe) Kinderen van scholen in Erica eten met FC Emmen-spelers (foto: Aaldert Oosterhuis/RTV Drenthe)

Kinderen van basisscholen in Erica eten vanmorgen geen ontbijtje thuis bij vader en moeder aan de keukentafel. Ze werken hun bammetjes naar binnen in het voetbalstadion tussen de spelers van FC Emmen.

Het initiatief voor het bijzondere ontbijtje komt onder meer van de stichting Naoberschap United. "Wij zijn de maatschappelijke stichting van FC Emmen. We proberen allerlei maatschappelijke activiteiten te organiseren namens de club. Daarvoor werken we samen met M&GEZOND. Rondom het thema jeugd en gezondheid willen we allerlei initiatieven ontplooien en dit ontbijt is er een van", vertelt Jos Schaart van de stichting.



En dat is nodig, want nog steeds ontbijten niet alle kinderen voordat ze naar school gaan, weet Schaart. "Op een speelse en leuke manier proberen we hier aandacht voor te vragen. Met behulp van de spelers van FC Emmen als rolmodellen willen we een gezonde leefstijl bevorderen."



Vaker ontbijten met de FC

De komende tijd worden er meer ontbijtjes georganiseerd in stadion De Oude Meerdijk. In maart staat er weer een gepland. Schaart: "Vanmorgen is de helft van de FC Emmen-selectie erbij en de volgende keer de andere helft. Op die manier houden we het mooi gespreid. Iedereen die dat leuk zou vinden, kan zich aanmelden. En wie weet, wordt je klas of school dan uitgekozen."



De grote vraag is natuurlijk of de voetballers zelf wel iedere morgen netjes ontbijten. "Zij moeten echt een prestatie op het veld leveren. Dus ik ga er vanuit dat de spelers altijd goed ontbijten", zegt Schaart.



Bruin brood

Na een welkomstwoord door wethouder Raymond Wanders konden de kinderen beginnen aan hun ontbijt. Op het menu onder meer volkoren boterhammen met pindakaas en vers fruit. "Ze gaan hier heel veel energie opdoen. En het is natuurlijk een fantastische ervaring", aldus Wanders.