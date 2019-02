Vijf jaar cel geëist tegen tienerpooier Ruinerwold

Tegen de man uit Steenwijk die afgelopen zomer op een parkeerplaats bij Ruinerwold een meisje van 16 aanbood voor seks is vijf jaar cel geëist. Hij wordt verdacht van mensenhandel, ontucht met een minderjarige en het vervaardigen van kinderporno.

Priscilla is een meisje dat net als andere 16-jarigen denkt te weten wat het beste voor haar is, maar dat kun je niet op die leeftijd. de officier van justitie

“Het is oerstom en dom”, zegt de 48-jarige Arjan B. vandaag tegen de rechters in Zwolle. De man was tot zijn aanhouding sociotherapeut bij een tbs-kliniek in Boschoord.In 2017 is B. via een datingapp in contact gekomen met de dan 15-jarige Priscilla. Het begon volgens de verdachte als een 'gezellig' contact. De twee blijken iets overeenkomstig te hebben; hij werkte in een kliniek, zij had al eens in gesloten inrichting gezeten.Begin 2018 gaan de twee elkaar steeds vaker zien, de verdachte raakt verkikkerd op het meisje. “Het was een gewone ontmoeting die leidde tot seks, toen wist ik nog niet dat zij 15 was”, zegt de Steenwijker over de eerste date met het meisje.“Ik schrok me rot toen ik erachter kwam”, aldus B. die stelt dat het meisje veel volwassener overkomt. De leeftijd van het meisje is voor hem geen reden om de relatie te beëindigen. Sterker nog, er worden steeds vaker seksafspraken gemaakt, ook met andere mannen.“In maart, april hebben wij een keer gedatet met iemand erbij. Priscilla was daar wel de initiator van”, zegt B. vandaag in de zittingszaal. De twee kregen het idee om langs een parkeerplaats te rijden om seks te hebben met een derde persoon.“Dat zal het grootste euvel zijn, dat ik niet helder of objectief zag”, verklaart B. zijn gedrag achteraf. Hij was verliefd op het meisje en deed met haar mee. Als Priscilla hem voorstelt om mannen te laten betalen voor seks gaat de verdachte daarin mee: “Spannend.”"Een meisje als Priscilla moet beschermd worden tegen mannen zoals u", houdt de rechter B. voor.Priscilla is zelf ook in de rechtszaal aanwezig. Het meisje heeft geen aangifte gedaan en legde vandaag een korte verklaring af: "Ik wil niet zien hoe de verdachte wordt afgevoerd door de parketpolitie." Het meisje neemt Arjan B. niets kwalijk en zegt dat ze niet gedwongen is. "Ik heb er tot op heden geen spijt van."De officier van justitie is het daar niet mee eens. "Priscilla is een meisje dat net als andere 16-jarigen denkt te weten wat het beste voor haar is, maar dat kun je niet op die leeftijd."Op de iPad en telefoon van de man worden gesprekken gevonden met potentiële klanten. Soms worden de gesprekken gevoerd door Priscilla, soms door de verdachte. Arjan B. benadert ook een ex-cliënt van de kliniek waar hij werkt voor een seksdate met het meisje.In de gesprekken worden bedragen genoemd van 50 tot 250 euro. "Al vier die kunnen voor 50 euro", zou B. volgens de rechter gezegd hebben tegen Priscilla. Hoeveel afspraken daadwerkelijk gemaakt zijn is onduidelijk.Het geld ging volgens de verdachte allemaal naar het meisje: “Ik heb daar niet aan verdiend." Het waren volgens Arjan B. vooral gesprekken, waar uiteindelijk geen afspraken uit volgden. Volgens de officier van justitie had de verdachte 550 euro op zak toen hij werd opgepakt, geld dat hij verdiend zou hebben met een seksafspraak. Volgens B. was het geld afkomstig van de verkoop van zijn telefoon.Op 7 juli hebben Arjan B. en het meisje meerdere seksafspraken in Drenthe. Op de parkeerplaats bij Ruinerwold ruikt een voorbijganger onraad en belt de politie. Rond middernacht wordt de verdachte aangehouden bij zijn woning. Hij controleert of zijn zoon, die net zo oud is als Priscilla, goed thuis is gekomen. Het meisje wacht in de auto.Op de telefoon en tabletcomputer van de verdachte worden 650 foto's en 190 video's aangetroffen waarop het meisje naakt te zien is. De beelden werden ook gedeeld via chatberichten. Als verjaardagsgroet stuurde Arjan B. een client van de tbs-kliniek waar hij werkte een foto van de borsten van Priscilla."Er is geen sprake van mensenhandel of uitbuiting, ik wilde er absoluut niet beter van worden. Ik ben absoluut veel te ver gegaan", zegt Arjan B. tegen de rechters.Volgens de officier verschuilt de verdachte zich achter de woorden van Priscilla. “Hoe krijg je het over je lippen om te zeggen dat ze het zelf wilde. Meisjes als zij moeten beschermd worden. U bood haar aan als lustobject aan andere mannen en filmde het.”De man heeft geen strafblad en is volgens deskundigen volledig toerekeningsvatbaar. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.