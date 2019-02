Restaurant De Groene Lantaarn wint 5.000 euro met feestelijke lunch

Sterrenrestaurant De Groene Lantaarn in Zuidwolde heeft een grote horecaprijs in de wacht gesleept.

Chefs Bibi de Wit en Rob Heeling wonnen samen met gastvrouw Ingeborg Gruter deop hetin Assen. Ze krijgen een bedrag van 5.000 euro, meldt Misset Horeca "Ze hebben op smaak gewonnen, ze waren ook technisch gezien de beste. En hun cuissons (mate van gaarheid van vlees of vis, red.) waren ook perfect. Dat was helaas bij de andere teams nog wel eens een probleem. Zo was een duif veel te ver gegaard en was een ander product nog rauw. Ze hebben echt met 7 punten verschil gewonnen", zegt juryvoorzitter Jilt Cazemier, van restaurant De Vlindertuin in Zuidlaren.Tien restaurants uit het hele land streden om de prijs. Ze kregen de opdracht een feestelijke viergangenlunch te bereiden.De Groene Lantaarn verhuist dit jaar overigens van Zuidwolde naar Staphorst. Ondernemers Jarno en Cindy Eggen kocht het pand waar nu nog restaurant De Molenmeester zit.