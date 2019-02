OM eist tot dertig maanden cel in fraudezaak Ni Hao

Het Openbaar Ministerie heeft tot 30 maanden cel geëist in de omvangrijke fraudezaak van Ni Hao, met een hoofdkantoor in Tynaarlo.

De 63-jarige oprichter hoorde de hoogste straf tegen zich eisen: namelijk de dertig maanden. Zijn echtgenote en twee andere familieleden zouden 26 maanden naar de gevangenis moeten.Twee andere verdachten hadden een kleinere rol, vond de officier van justitie. Voor hen zou een werkstraf van 240 en 200 uur voldoende moeten zijn.Volgens de officier heeft de familie zich op geraffineerde en gewiekste wijze schuldig gemaakt aan belastingfraude, fraude met omzet- en vennootschapsbelasting en witwassen. Geraffineerd, omdat hier gebruik werd gemaakt van 'sjoemelsoftware'.Tijdens een onderzoek van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingdienst (FIOD) werd de software gevonden op de kassasystemen en computers. De software was vermomd als het spelletje Tetris en maakte het mogelijk dat extra omzet als sneeuw voor de zon verdween en buiten de boeken bleef.De restaurants van Ni Hao kwamen in juli 2007 bij de Belastingdienst in beeld tijdens een boekencontrole. Medewerkers van de Belastingdienst bezochten daarna de restaurants in het Stadspark in Groningen en aan het Gedempte Kattendiep in diezelfde stad en telden klanten. Zij aten daar wat en bewaarden de bonnen.In 2009 volgde een tweede controle. De bewaarde kassabonnen zagen de controleurs niet terug. Ook viel hen op dat de kassasystemen kennelijk niet alle bestanden bewaarde. De Belastingdienst concludeerde: de werkelijke omzet werd niet vastgezet en opgegeven. De FIOD startte een onderzoek.Dit leidde tot een huiszoeking en inval in de restaurants aan het Gedempte Kattendiep en het Stadspaviljoen in Groningen en in het hoofdkantoor in Tynaarlo. De rechercheurs vonden 950.000 euro aan contant geld en sieraden. De familieleden wilden alleen hierover kwijt dat dit eigendom en bruidsschatten betrof. Dit bezit was genoteerd in rode boekjes, die nooit zijn gevonden, zei de officier. Dit bezit is nooit aan de Belastingdienst opgegeven.Volgens de officier van justitie heeft de familie de fiscus voor 1,2 miljoen benadeeld. De Belastingdienst heeft inmiddels een schikking getroffen van 3,3 miljoen euro. "En dat is vermoedelijk nog niet eens het volle bedrag dat eigenlijk zou moeten worden betaald", aldus de officier. Hij hield er rekening mee dat de zaak sterk is verouderd. Voor Ni Hao Groningen BV eiste hij een boete van drie ton en voor Ni Hao Stadsparkpaviljoen BV een boete van twee ton.Het is nog niet duidelijk wanneer uitspraak wordt gedaan.