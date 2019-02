TT Festival gaat terug naar drie dagen

Het TT Festival gaat definitief terug naar drie dagen. In de afgelopen jaren duurde het festival vier dagen.

Na de evaluatie van de vorige editie gingen in de Asser politiek stemmen op om het festival in te korten. Ook de organisatie vindt het een beter plan om het festival pas om donderdag te beginnen en niet op woensdag.Op de donderdag tot en met zaterdag wil de organisatie het programma verruimen. Met name de zaterdagmiddag en -avond krijgen extra aandacht.In 2016 werden de TT Races verplaatst van de zaterdag naar de zondag. Daardoor kwam er automatisch een extra festivaldag bij. "Als gevolg hiervan ziet de organisatie dat het aantal bezoekers, met name op de donderdagavond, de afgelopen jaren is afgenomen. Dit terwijl de investering in het muziekprogramma gelijk is gebleven. Een andere verdeling van de kosten kan het festival ten goede komen", aldus de organisatie.Vanaf 2020 wordt het TT Festival georganiseerd door de nieuwe, zelfstandige stichting TT Week Assen. Die krijgt daarvoor jaarlijks 615.000 euro, zo bleek begin deze maand "Het kan zijn dat de stichting volgend jaar andere keuzes maakt. De op te richten stichting organiseert straks niet alleen het festival, maar ook de kermis en eventueel andere activiteiten die rondom de TT in de binnenstad georganiseerd worden", aldus de huidige organisatie, die nu nog verbonden is aan de gemeente Assen.Het TT Festival begint op donderdag 27 juni. Afgelopen jaar trok het festival in totaal zo'n 160.000 bezoekers.