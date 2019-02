Diaconessenhuis Meppel: Zorg gaat over provinciegrens heen

Het Isala Diaconessenhuis in Meppel is op de hoogte van de plannen die een kernteam gisteren heeft gepubliceerd over ziekenhuiszorg in Drenthe. Maar ze maken er geen deel van uit, omdat de problemen minder in de zuidwestelijke regio spelen.

"Voor zover ik weet zijn we ook niet benaderd om hieraan mee te doen", zegt woordvoerder Monique de Haan. "Natuurlijk houden we ons wel op de hoogte, want als zorginstellingen moet je altijd met elkaar in contact zijn. Maar dit plan betreft een gebied waar wij net buiten vallen."Het plan van het kernteam betreft Drenthe en Oost-Groningen. "Het is een vlek," zegt De Haan, "waar wij evenzeer bij betrokken zijn als bijvoorbeeld het Martini Ziekenhuis of het ziekenhuis in Heerenveen. Het kernteam komt nog wel op visite om de plannen met ons doornemen. Daar staan wij natuurlijk voor open."Isala Diaconessenhuis hoort bij het gelijknamige ziekenhuis in Zwolle. "Daar werken wij mee samen en we zorgen dat we de zaken voor elkaar hebben. Niet voor niets wordt er nu nieuwbouw in Meppel gepleegd. Meppel heeft een spoedeisende hulp, maar bij hoogcomplexe zaken moeten patiënten vanuit Meppel ook bij ons, hup, direct door naar Zwolle."Hoogeveen en ook Stadskanaal gaan in de plannen van het kernteam hun spoedeisende hulp verliezen. Er komt een spoedpost voor in de plaats, die 's nachts dicht gaat. In die ziekenhuizen worden in de toekomst alleen behandelingen op afspraak gedaan. Assen en Emmen doen de ingewikkelder of acute behandelingen."De provinciegrens is in de zorg geen harde grens", aldus De Haan. Of er vanuit Zuid-Drenthe straks meer patiënten naar Meppel zullen gaan, moet nog blijken.