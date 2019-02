Overvallers woning Drouwenerveen droegen politievesten en hadden vuurwapens bij zich

De mannen die zondagavond een overval pleegden op een boerderij aan het Zuideind in Drouwenerveen hadden vuurwapens bij zich en droegen vermoedelijk kogelwerende vesten met het opschrift 'politie'. Dat nieuws brengt de politie vanmiddag naar buiten.

Een 38-jarige man, die in de woning was, raakte gewond bij de overval. Hij heeft inmiddels aangifte gedaan. "Hij heeft verklaard dat hij zich met zijn 4-jarige dochter in de woonkamer bevond. Op dat moment hoorde hij een knal, waarna de drie overvallers met vuurwapens de woonkamer binnenkwamen. Hierop vond de overval plaats. Later bleek dat de voordeur was geforceerd. Het meisje heeft ook het nodige van de overval meegekregen. Het incident heeft forse impact op haar gehad. Voor de 4-jarige is opvang geregeld", meldt de politie.Bij de overval zouden drie mannen betrokken zijn. Ze droegen zwarte kleding, zwarte kistjes en zwarte strakke handschoenen. Ook hadden ze een zwarte bivakmuts op."De overvallers waren in het bezit van vuurwapens. Hiermee werd gedreigd naar het slachtoffer. Tijdens de overval, die tussen 22.00 en 23.00 uur heeft plaatsgevonden, werd veel geweld gebruikt. De daders spraken Nederlands met een Marokkaans accent", aldus de politie.Ook hadden de overvallers waarschijnlijk kogelwerende vesten aan, met het opschrift 'politie'. "Het is onbekend of de daders beschikten over echte politievesten of ergens anders aangeschafte of zelfgemaakte kogelwerende vesten. Vanzelfsprekend wordt onderzocht of dergelijke kogelvrije vesten worden vermist of zijn gestolen. De daders zijn na de overval weggereden in de richting van Buinerveen. Ze reden waarschijnlijk in een Audi A6", meldt de politie. De daders zijn nog voortvluchtig.Over de mogelijke aanleiding voor de overval meldt de politie nog niets. Ook is nog onbekend of de daders iets hebben meegenomen. Een rechercheteam heeft inmiddels een buurtonderzoek gedaan in Drouwenerveen. Vanavond besteedt het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht aan de overval.