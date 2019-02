Vier jaar en tbs voor bijna doodsteken ex-vriendin

Voor een poging tot moord op zijn ex-vriendin in haar huis in Emmen moet een 51-jarige Emmenaar vier jaar de cel in.

Dat heeft de rechtbank in Assen bepaald. Ook veroordeelde ze de man, die aan meerdere stoornissen lijdt, tot tbs met dwangverpleging.De man drong op 24 november 2017 ’s avonds de woning van de vrouw binnen in de Emmer wijk Bargeres, nadat hij met een tuintafel een raam had ingegooid. Zij had ruim een week eerder hun relatie beëindigd en dat kon hij niet accepteren. Hij had in de dagen ervoor gedreigd dat hij haar zou doodsteken en ook dat hij zelfmoord wilde plegen.De man had op de bewuste avond ruim veertig valiumpillen geslikt, twee bolletjes coke gesnoven en een paar biertjes op. Hij vond de vrouw in haar slaapkamer. Ze probeerde eerst nog de deur voor hem dicht te drukken, maar de man was sterker. In haar kamer stak hij haar meteen neer. De vrouw werd twee keer in haar borst geraakt en doordat ze zich probeerde te verweren, raakte ze ook gewond aan haar armen en benen.De vrouw had al naar 112 gebeld, toen ze haar vriend een raam hoorde stukslaan. Ze legde de telefoon onder haar bed, waardoor de centralist van de meldkamer alles kon horen. Na het steken pakte de man de telefoon en vertelde hij wat hij had gedaan. Ook zei hij dat het hem speet en dat er snel hulp moest komen.In het ziekenhuis bleek dat de vrouw was geraakt in haar longen en hart. “Het scheelde een paar millimeters of ze was overleden”, zei de officier van justitie tijdens de rechtszaak twee weken terug. De vrouw is zwaar getraumatiseerd en is inmiddels verhuisd, omdat ze het drama niet kon verwerken in het huis waar het was gebeurd. De rechtbank bepaalde dat de Emmenaar haar ruim 13.000 euro schadevergoeding moet betalen.De man ontkende de steekpartij in de rechtszaal. Volgens hem zijn de opnames van het 112-telefoongesprek gesaboteerd. Hij beweert dat hij per ongeluk op zijn ex is gevallen, waardoor het mes in haar lichaam is terechtgekomen. De rechtbank gelooft dat verhaal niet.Omdat de kans op herhaling zonder behandeling groot is en de man zich niet vrijwillig wil laten behandelen, krijgt de man tbs met dwangverpleging. Dat is volgens de rechtbank nodig ter beveiliging van de maatschappij. Uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum is onder meer gebleken dat hij psychopaat is.De straf is één jaar lager dan de eis van de officier van justitie.