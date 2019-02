Provincie steunt TT Festival Assen met 125.000 euro

De provincie steunt dit jaar het TT Festival in Assen met 125.000 euro. Dat is ook het bedrag waar de gemeente om had gevraagd.

Voorgaande jaren trok de provincie voor het TT Festival nog 85.000 euro uit. De provinciale subsidie is nu hoger, zodat de economische en maatschappelijke waarde van het festival verder verhoogd kan worden. Dit gebeurt onder meer met extra aandacht voor Drentse bands, netwerkbijeenkomsten voor ondernemers en de opzet van een kindermiddag."Op basis van de ervaringen en de toekomstplannen voor het TT Festival, is er volop vertrouwen dat ook de aankomende jaren het festival een aanwinst voor Drenthe is", stelt gedeputeerde Henk Brink. "Het festival zorgt jaarlijks voor bijna 170.000 bezoekers en daarmee staat het in de top 3 van best bezochte evenementen van Drenthe".Dit jaar is de organisatie van het motor- en muziekfeest nog in handen van de gemeente. Vanaf volgend jaar is dat onder verantwoordelijkheid van de zelfstandige stichting TT Week Assen. Of die dan ook weer kan rekenen op 125.000 euro, staat nog niet vast.Eerder vandaag werd bekend dat het TT Festival dit jaar drie dagen duurt, in plaats van vier dagen.