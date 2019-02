Deel dit artikel:













Op Tjak: Het voelt als voorjaar!

Moeder natuur kan zich deze week bijna in een rok vertonen. Volop zon, droog en oplopende temperaturen, de voorspellingen beloven voorjaar in hartje winter.

Anderhalve week geleden stond boswachter Evert Thomas nog op de schaats in het gebied bij Elp, maar volgende week is het al bijna tijd voor korte broeken, vertelt hij verslaggever Aaldert Oosterhuis. De natuur is volop in beweging, aldus Thomas. "Het jeukt bij alles en iedereen'.