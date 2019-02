Deel dit artikel:













Roemruchte tafeltennisvereniging DTK'70 stopt met topsport Tafeltennisvereniging DTK'70 stopt met spelen op het hoogste niveau (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

TAFELTENNIS - Tafeltennisvereniging De Treffers Klazienaveen (DTK'70), regerend landskampioen tafeltennis bij de heren, stopt na dit seizoen met topsport. Het team trekt zich terug uit de eredivisie.

"De aandacht voor de sport wordt minder, de belangstelling van het publiek en sponsoren loopt achteruit en de exposure is niet meer wat het geweest is", zegt voorzitter Hendrikus Velzing van de topsportcommissie.



Rijke historie

DTK'70 kent een rijke historie bij zowel de heren als de dames. De dames werden verschillende keren kampioen van Nederland en wisten in 2002 zelfs de Europa Cup voor landskampioenen te winnen. De heren pakten drie keer de nationale beker en werden afgelopen seizoen voor het eerst landskampioen.



"We hebben een prachtige historie opgebouwd en veel mooie momenten gekend, maar we kunnen het niet langer in de benen houden", aldus Velzing. "We hebben een fantastisch team en ik hoop dat we het seizoen met een landstitel kunnen afsluiten."



In mei wordt de finale om het kampioenschap van Nederland gespeeld en daarna houdt het eredivisie-avontuur van DTK'70 op. DTK'70 is de enige Drents eredivisionist in het tafeltennis.