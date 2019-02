Deel dit artikel:













Intertoys vraagt uitstel van betaling aan Intertoys heeft uitstel van betaling aangevraagd (foto: ANP/Bart Maat)

Speelgoedwinkelketen Intertoys, met negen vestigingen in Drenthe, heeft uitstel van betaling aangevraagd voor zijn Nederlandse activiteiten. Het bedrijf kampt naar eigen zeggen met aanhoudende zware marktomstandigheden.

Daardoor is een 'stevige herstructurering' van de organisatie noodzakelijk, laat de organisatie weten.



In totaal heeft Intertoys zo'n driehonderd winkels in Nederland en België, twee distributiecentra en een hoofdkantoor in Amsterdam. Daarnaast kent Intertoys nog ruim honderd franchisenemers in Nederland. Er werken meer dan 3.200 mensen. In Drenthe heeft het concern winkels in de steden, maar ook in plaatsen als Zuidlaren, Roden en Beilen.



'Klap in het gezicht'

"Dit is een harde klap in het gezicht van een paar duizend medewerkers in al die Intertoys-vestigingen. Niet helemaal onverwacht wellicht, maar niettemin ongemeen hard”, zegt bestuurder Martijn den Heijer van CNV Vakmensen.



Den Heijer wil op zo kort mogelijke termijn met de directie om tafel om te kunnen inzoomen op de problemen. “Uiteraard hoop ik dat de surseance in de komende tijd tot een oplossing kan leiden voor de problemen. Een faillissement is natuurlijk het allerlaatste wat je wilt in zo’n situatie. Dan helpt ook een sociaal plan niet meer.”