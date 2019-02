Zorgen over forse wereldwijde afname insecten: 'Dit vraagt om actie'

Opnieuw slaan wetenschappers alarm over de afname van het aantal insecten. De komende decennia zal het aantal insecten wereldwijd met zo'n veertig procent afnemen. Vooral bijen, vlinders en kevers hebben het zwaar.

Natuurmonumenten luidt noodklok vanwege sterke afname insecten

De natuur in 2018: in actie voor bijen, vlinders en insecten

Samen in actie voor bijen, vlinders en insecten