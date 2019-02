Deel dit artikel:













Op Tjak: Liefdesboeketten in de maak voor Valentijnsdag

Valentijnsdag staat voor de deur en veel mensen halen op het laatste moment nog een bosje bloemen, zo merkt de bloemist uit Zuidlaren die Aaldert vanochtend bezoekt.

Zijn winkel heet nota bene de bloemen van de liefde, maar dan op z'n Frans. Bij Op Tjak ontdekken we hoe groot de Valentijnsdrukte is en hoe je zo'n mooi liefdesboeket in elkaar zet.