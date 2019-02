Deel dit artikel:













Op Tjak: Een betere bodem op z'n Japans

Ooit gehoord van Bokashi? In de gemeente Noordenveld gaan ze er mee aan de slag om de bomen bij Havezate Mensinge en op de brinken in Norg te helpen.

Bokashi is een Japanse manier van bodemverbetering. In Norg wordt donderdag een informatieavond gehouden over Bokashi, maar Aaldert laat zich vandaag alvast bijpraten.