UMCG Ambulancezorg nog vol vragen over Drents ziekenhuisplan

"We zijn alert en kritisch, maar zijn ook blij dat er nu een plan ligt." Dat zegt de kersverse directeur Victor Verrijp van UMCG Ambulancezorg in Tynaarlo over het zorgrapport dat gisteren werd gepresenteerd. Hij houdt er rekening mee dat ambulances meer patiënten zullen moeten gaan vervoeren.

De nieuwe directeur, sinds vorige week aan het roer bij de ambulancedienst, reageert voorzichtig op het gisteren gepresenteerde plan voor de toekomst van de Drentse ziekenhuizen. "Ik val echt met de neus in de boter. Het gaat om grote en belangrijke veranderingen. Ook wij weten nog niet precies wat die veranderingen voor ons gaan betekenen. Welke spoedbehandelingen blijft bijvoorbeeld Hoogeveen nog wel doen en welke niet?"Eén ding lijkt duidelijk: er zullen meer patiënten vervoerd moeten worden tussen de diverse ziekenhuislocaties. "Het werkt twee kanten op. Spoedritten naar de ziekenhuizen in Assen en Emmen, maar tegelijk kan het in Hoogeveen en Stadskanaal drukker worden met planbare zorg. Maar wat dat concreet voor ons gaat betekenen, weten we nu nog niet."Verrijps voorganger Tjerk Hiddes stuurde ooit een brandbrief, maar de nieuwe topman van UMCG Ambulancezorg wil vooral constructief meedenken. "Kijk, het is niet ons plan. Maar we denken wel dat we binnen nu en twee jaar voldoende kunnen opschalen. In dat geval moeten we wel snel duidelijkheid hebben."Verrijp wijst er op dat ook bij de ambulancedienst het personeel niet voor het oprapen ligt. "Auto's zijn relatief snel gekocht, maar je hebt goed ingewerkte teams op de ambulance nodig. Ook bij ons speelt krapte op het personele vlak. We moeten daarom wel snel dingen in gang zetten."Drenthe kent nu dertien ambulanceposten. Dat aantal moet mogelijk uitgebreid worden. Over de investeringen maakt Verrijp zich geen zorgen. "De belangrijke zorgverzekeraars zaten in het kernteam en hebben zich aan de plannen gecommitteerd, dus dat zal wel goed zitten."