Welkom op de nieuwe website en app van RTV Drenthe, dit is er veranderd

De website en app van RTV Drenthe zijn vanaf vandaag in een nieuw jasje gestoken. Met een duidelijk overzicht van de nieuwsberichten, sportartikelen en video's willen we je nog beter op de hoogte houden van het Drentse nieuws.

Naast alle vertrouwde functies van onze website en app zijn er nieuwe functies toegevoegd. Zo kan je als gebruiker van de app nu zoeken in de berichten, is het mogelijk om je ogen wat rust te gunnen door de donkere modus aan te zetten en kun je de lettergrootte meteen aanpassen in een artikel.

Volgens Dink Binnendijk, hoofdredacteur/directeur van RTV Drenthe, is het belangrijk dat de website en app zijn vernieuwd. "We bereiken dagelijks bijna tweehonderdduizend Drenten via onze verschillende platforms. Met de nieuwe app en website willen we de gebruikers nog beter en overzichtelijker het nieuws uit Drenthe presenteren."

Belangrijk nieuws

Met de knop 'TV en Radio' vind je alles op één plek. Je kijkt meteen live naar de uitzending en ziet wat de volgende programma's zijn. Ook Uitzending Gemist is vernieuwd, zodat je jouw favoriete tv- en radioprogramma's nog eenvoudiger terugkijkt of -luistert.

En wil je een melding krijgen bij groot Drents nieuws, dan kun je de notificaties aanzetten. Op die manier krijg je op je telefoon of tablet een melding als er belangrijk nieuws in de provincie is.

Met de icoontjes bovenaan in de app en op de website kun je in één oogopslag de weerverwachting of de files zien. Daarnaast kun je ook eenvoudig een tip naar de redactie sturen.

App downloaden

De app is er voor de Android-telefoon en -tablet en voor de iPhone en iPad . Klik op de goede link om de nieuwe app voor jouw toestel te downloaden. Als je de app van RTV Drenthe al op je telefoon of tablet hebt staan, hoef je 'm niet opnieuw te downloaden, maar kun je 'm in de store updaten.

Heb je vragen over de nieuwe website of app? We hebben de belangrijkste veranderingen hier voor je op een rij gezet. Of bekijk de video waarin Tommas je uitlegt welke veranderingen er allemaal zijn.