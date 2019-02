Theaterspektakel Mammoet hoopt 40.000 bezoekers te trekken op Buinerveld

Geen Schapenpark, maar Het Buinerveld wordt de locatie van het nieuwe theaterspektakel Mammoet. De locatievoorstelling vindt komende zomer plaats en is gemaakt door de makers van Het Pauperparadijs.

Op 16 juli begint een reeks van dertig tot maximaal veertig voorstellingen. Per voorstelling is er plek voor duizend man publiek.Acteurs Paul Kooij en Gusta Geleynse vertolken twee van de zes hoofdrollen. Kooij speelt de rol van spiritueel leider Anwar, Geleynse is zijn echtgenote Freyna. De voorstelling Mammoet gaat over de vraag welk offer mensen bereid zijn te brengen voor een hoger doel en hoe ze omgaan met de aarde en de natuur.De vergunning voor de voorstelling moet nog worden aangevraagd. De makers maken zich daar geen grote zorgen over, want de locatie is gevonden in samenspraak met de provincie, de gemeente Borger-Odoorn en Staatsbosbeheer, de eigenaar van Het Buinerveld. Regisseur en scriptschrijver Tom de Ket: “Het Buinerveld is een unieke plek, boven op de Hondsrug. Je voelt er het verleden nog. En dat is essentieel voor de voorstelling die ingaat op hoe het leven van mensen door de tijd is veranderd.”In totaal kost de voorstelling zo'n 1,8 miljoen euro. De provincie Drenthe geeft 250.000 euro subsidie. "We verwachten dat deze nieuwe theaterproductie wederom grote aantallen bezoekers zal trekken uit alle delen van het land", aldus de provincie.