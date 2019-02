Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Mercedes van ex-Beatle George Harrison onder de hamer bij Catawiki George Harrison zijn eerste auto was een Mercedes 250CE (foto: ANP/Mike Mitchell) De Mercedes 250 CE was de eerste Mercedes van oud-Beatle George Harrison (foto: Catawiki)

Menig fan van The Beatles zou hem maar wat graag op de oprit hebben staan: de Mercedes 250 CE die ooit eigendom was van voormalig Beatle-gitarist George Harrison. Op dit moment wordt de auto geveild bij het Asser online veilinghuis Catawiki.

Manuel Garriga, oldtimer- en motorfietsexpert bij Catawiki: "We weten allemaal dat Harrison veel Mercedessen had, maar dit was zijn eerste." De 250 CE was lange tijd verborgen voor het publiek en is in originele staat bewaard gebleven.



Passie voor auto's

Harrison, die in 2001 overleed, was onder meer schrijver van de nummers Here comes the sun, While my guitar gently weeps en My sweet lord. Naast muziek had hij een grote passie voor auto's.



Nadat The Beatles uit elkaar gingen, liet de gitarist zich regelmatig zien bij Formule 1-races en raakte bevriend met coureurs als Jackie Stewart en James Hunt. Harrison heeft in zijn leven een indrukwekkende lijst met auto’s gehad.



Acht Beatle-auto's

De afgelopen jaren werden er acht auto's van een Beatle-lid geveild. Zo werd de Ferrari 330 GT 2+2 van John Lennon voor 360.000 euro verkocht en de Aston Martin DB5 van Paul McCartney leverde bijna een half miljoen op.



De veiling van Harrison zijn bolide eindigt op 24 februari, de dag waarop hij 76 zou zijn geworden.