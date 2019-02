Deel dit artikel:













Op Tjak: Kinderpolitie in Meppel

Vraag stoere jongens en meiden wat ze later willen worden en veel van hen noemen vast: "Politieman of -vrouw!" In Meppel hebben 28 kinderen kunnen proeven van het politieleven.

De afgelopen maanden zijn zij opgeleid tot zogenoemde Politiekids. De training bestond onder meer uit weerbaarheidsoefeningen, maar ze gingen ook mee de straat op met een echte politieagent. Vandaag krijgen de Politiekids hun diploma.