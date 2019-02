Televisiemysterie opgelost: Collega zet tv in verkeerde kofferbak

Het riep allerlei vragen op: de mysterieuze televisie die werd aangetroffen in een kofferbak van een Coevordenaar. Hij had geen idee waar deze vandaan kwam. Nu is het mysterie ontrafeld.

"Mijn televisie was kapot en ik had hem in december aan een collega gegeven die hem ging proberen te repareren", vertelt Dirk-Jan Ros uit Emmer-Compascuum. Nadat dit niet was gelukt, bracht hij hem terug naar het werk. "Hij vroeg me waar hij de tv kon achterlaten. Ik vertelde hem welke auto van mij is en dat de kofferbak openstond."Daar ging het mis. "Toen ik na het werk bij mijn auto kwam, zag ik dat de kofferbak leeg was. Geen tv", vertelt Ros. "Later heb ik de collega gevraagd of hij zeker wist of hij de tv in mijn auto heeft neergezet. Hij zei van wel. 'Dan heb je hem in de verkeerde auto gezet', vertelde ik hem."En dat bleek. Op 25 januari werd de televisie door de man uit Coevorden in zijn auto aangetroffen. "De tv zat in de doos, inclusief handleidingen en afstandsbediening. De pootjes en stroomkabel ontbraken. Tot nu toe hebben we de tv nog niet kunnen linken aan een inbraak of iets dergelijks", schrijft de politie op Facebook.Ros heeft zijn televisie nog niet terug. "Ik zal morgen op het werk denk ik even navragen wie hem uiteindelijk heeft meegenomen en anders kan de politie misschien meer vertellen."