Inflatie en hoge energierekening zorgen 'helaas' nog niet voor meer aanmeldingen voedselbanken

Minder boodschappen kunnen kopen voor hetzelfde geld. Dat is natuurlijk voor niemand leuk. Maar voor mensen die al van weinig rond moeten komen helemaal pittig. Want is er straks nog wel geld voor genoeg eten? Of kan ik nog wel kleren kopen voor mijn kind?

Met de stijgende energieprijzen en hoge inflatie zou je misschien verwachten dat meer mensen zich melden voor hulp bij de voedselbank. Toch niet. En daar zitten de hulporganisaties mee in hun maag.

Helaas

"Nee, we merken nog geen stijging", vertelt Tonie Mulder, voorzitter van het uitgiftepunt Meppel van de Voedselbank Zuidwest-Drenthe. "Helaas niet", voegt hij daar aan toe. Dat klinkt misschien krom, maar Mulder weet dat veel meer mensen geholpen zouden moeten worden.

Zijn voedselbank levert nu zo'n zeventig pakketten uit, maar dat zijn al wel eens 140 geweest. Met het leven dat steeds duurder wordt in het achterhoofd zou Mulder het liefst veel meer mensen willen bereiken.

Frustrerend

"Het is frustrerend om te weten dat veel hulpbehoevende mensen thuis zitten, maar niet om deze hulp vragen", legt hij uit. Samen met vrijwilligers is hij dagelijks bezig om te kijken hoe ze meer mensen kunnen bereiken. "Als ze nu niet komen, wanneer dan wel?", vraagt Mulder zich hardop af.

"We schrijven stukjes voor in de krant, om zo de drempel naar beneden te krijgen. En we proberen mensen natuurlijk zo goed mogelijk op te vangen. We hebben ook echt een mooie club vrijwilligers die iedere vrijdag opnieuw mensen te woord staat en helpt zodat mensen producten krijgen. De hoogste drempel is uiteindelijk de mensen zelf", concludeert Mulder.

Gratis voedselpakket

Ook bij de Voedselbank Hart van Drenthe valt het nog mee met de aanmeldingen. "En ja, dat vind ik jammer. Want we weten dat meer mensen het nodig hebben, maar er geen gebruik van maken", zegt Wim Oosting. Bij Hart van Drenthe zitten ze nu op zo'n 235 gezinnen, dat zijn ongeveer 400 monden om te voeden.