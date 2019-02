Exploitant Paintball Center Coevorden: Ik steven af op een faillissement

Eigenaar Sebastiaan Bodde van het Paintball Center Coevorden (PCC) zit in zak en as nu zijn kersverse onderneming door de gemeente op slot is gedaan. De exploitant stapte vandaag naar de rechter in Groningen. Het pand moet weer open, anders dreigt een faillissement, zei de man tegen de rechter.

De gemeente was daar kort in, tijdens de zitting. De ondernemer heeft hiervoor niet de benodigde vergunningen. "Vorig jaar in juli is Bodde daarop gewezen. Hij moest stoppen met zijn activiteiten en er niet mee verder gaan tot de vergunning was verleend", zei een woordvoerster van de gemeente. "Maar Bodde stopte niet." Het conflict liep zo hoog op, dat de gemeente 31 januari besloot het pand te verzegelen.Bodde verwijt de gemeente dat die niet met hem communiceert. Hij diende een ondernemingsplan in, maar de gemeente had volgens hem telkens weer nieuwe vragen over dit plan. Het gesprek kwam maar niet verder. De gemeente is het daar niet mee eens. "Er is vanuit de gemeente juist veelvuldig contact gezocht met Bodde", zei de woordvoerster van de gemeente tegen de rechter. "Zonder succes."Het PCC is gevestigd in een vervallen metaalfabriek. Het grenst aan een NAM-locatie. De buizen in de grond kunnen een gevaar vormen, zo vindt de gemeente. Bodde zal in eerste instantie een bodemsanering uit moeten laten voeren, om een vergunning te kunnen krijgen. Dit was nieuw voor de ondernemer. "De buizen zijn niet meer in gebruik. Ik zie het nut daar niet van in. Het pand stond negen jaar leeg en was verpauperd. Ik heb een ton in het pand gestoken om het veilig te maken. Nu is de zaak dicht en slaat de verpaupering weer toe. Afgelopen weekend is geprobeerd in te breken. We zijn terug bij af", aldus Bodde.De gemeente moet haar handhaving stoppen en duidelijk zijn in wat er nodig is voor de benodigde vergunning, stelde de ondernemer tegen de rechter. Die gaat hier de komende twee weken over nadenken.