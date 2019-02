Deel dit artikel:













Assenaar knokt voor nationale driekleur in raadszaal Lucas Ocken wil de nationale driekleur in de raadszaal van Assen (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) Lucas Ocken wil de vlag ook aan de muur in de Asser raadszaal (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

De Nederlandse driekleur hoort in de raadszaal van Assen. Daar voert Assenaar Lucas Ocken actie voor. Want als er in de Statenzaal van het provinciehuis drie vlaggen mogen komen - de Drentse, de Nederlandse en de Europese - waarom in Assen dan niet ééntje.

Geschreven door Margriet Benak

Ocken stuurde de gemeenteraad eind vorig jaar als eens een brief met zijn verzoek, nadat eerder al oud-raadslid Egbert Prent van OpAssen bot ving bij de raad. Maar het presidium, het overleg van fractievoorzitters, wilde zijn verzoek niet op de raadsagenda plaatsen.



'Wij missen de trots'

"Niet te gemakkelijk loslaten", zegt Ocken. "De Nederlandse driekleur is een nationaal symbool. In andere landen zijn ze er trots op, maar wij in Nederland missen gek genoeg die trots. Maar het is toch het symbool van onze nationale eenheid."



Omdat de raadszaal ook de plek is waar de 'nieuwe Nederlanders' na hun inburgeringsexamen het Nederlanderschap krijgen, is het volgens Ocken bij uitstek een mooie plek om ook de driekleur als symbool een plek te geven. "Onze burgemeester ontvangt ze allemaal in de raadszaal. Ons staatshoofd hangt er al op portret, en de vlag past er rechts heel mooi naast. Ze leren op die inburgeringscursus vast en zeker over de molens van Kinderdijk. Maar die weerspiegelen niet het hart van ons land. De vlag wel."



Nationalistisch gedoe

Vier partijen in de raad willen in elk geval geen vlagvertoon in de raadszaal. GroenLinks noemt een vlag 'flauwekul' en 'nationalistisch gedoe'. Stadspartij PLOP 'houdt niet zo van uiterlijk vertoon, dus ook geen vlagvertoon'. En ook de SP zegt nee. "Er is een portret van de koning, het gemeentewapen hangt er en in het tapijt middenin de raadszaal staat een afbeelding van de Asser kaart. Dat is meer dan voldoende. Een vlag voegt wat ons betreft niets toe", zegt fractievoorzitter Jannie Drenthe.



D66 vindt de discussie over de vlag 'mosterd na de maaltijd'. "De raadszaal is net nieuw en voor tonnen aangepakt. Daar is goed over nagedacht. Er is een ontwerper druk mee geweest en dan nu ineens zo'n vlag erbij? Nee dus", zegt Remi Moes. "En als er dan al een vlag moet komen, dan ook de Europese en de Asser vlag, vindt D66.



VVD, ChristenUnie en het CDA vinden een vlag prima, en PvdA en 50PLUS 'maakt het eigenlijk niet zoveel uit'. "Ik heb er eerlijk gezegd niet zo over nagedacht. Maar als er toch gestemd moet worden, zal ik voor zijn", voegt Clemens Otto van 50PLUS eraan toe.



Hoop

Lucas Ocken houdt in elk geval hoop. "Het zou me tegenvallen als het me niet lukt." Hij gaat donderdagavond in elk geval inspreken in de gemeenteraad, om de politiek alsnog te bewegen dat de vlag op de raadsagenda komt. "Dan moeten ze er alsnog over stemmen. Ik moet dan nog zien wie er allemaal tegenstemt, want ik zou als raadslid niet graag tegen ons nationale symbool stemmen."



En dat het ophangen van de vlag in de raadszaal als 'nationalistisch gedoe' wordt weggezet, daar is de Assenaar snel klaar mee. "Helaas is de vlag besmet geraakt, door verkeerde partijen. Maar onze nationale driekleur is a-politiek, dus niet links en niet rechts."