Asielzoeker sticht brand in aso-azc: Het ging niet goed met me Een man uit Algerije wordt verdacht van brandstichting in de ebtl in Hoogeveen (foto: RTV Drenthe)

Een 37-jarige asielzoeker uit Algerije wordt verdacht van brandstichting in het zogenoemde aso-azc in Hoogeveen.

Op 8 november vorig jaar stak hij in een kamer van de extra begeleiding en toezichtlocatie (ebtl) van het asielzoekerscentrum aan de Kinholtsweg gordijnen en beddengoed in brand.



'Ziek'

De man heeft bekend en zit sinds 8 november vast. “Ik was ziek en niet helemaal goed bij bewustzijn. Ik deed het niet bewust. Het ging niet goed met me”, zei hij via een tolk tijdens een pro-formazitting bij de rechtbank in Assen. Inmiddels krijgt hij medicijnen en gaat het beter, vertelde hij erbij.



Levensgevaar

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man door brand te stichten het leven van andere mensen in het complex in gevaar gebracht. In de ebtl worden asielzoekers geplaatst die in normale azc’s problemen veroorzaken. In de twee ebtl’s in Hoogeveen en Amsterdam geldt dan ook een strenger regime. Onlangs concludeerde de Inspectie Justitie en Veiligheid dat medewerkers niet genoeg zijn toegerust om goed met de agressie en psychische problemen van de bewoners om te kunnen gaan.



Rechtszaak in april

Hoe het kan dat de man de mogelijkheid had om brand te stichten en hoe groot de schade was, is niet bekend. Op 25 april behandelt de rechtbank de zaak inhoudelijk. Tot die tijd blijft de Algerijn vastzitten.