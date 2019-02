Deel dit artikel:













Tien maanden cel geëist voor diefstallen in Emmen De Emmenaar ging de mist in tijdens zijn proeftijd (foto: Pixabay)

Voor vier diefstallen, een inbraak en een poging daartoe in 2018 eiste het Openbaar Ministerie dinsdag tien maanden cel tegen een 21-jarige man uit Emmen. Omdat hij nog in een proeftijd zat na een eerdere veroordeling, komen daar, als het aan de officier van justitie ligt, nog negen maanden cel bij.

Begin april sloop hij ’s avonds met een 20-jarige vriend het terrein van Tuik Motoren in Emmen op. Het hek bleek niet op slot te zitten. Ze namen drie scooters van klanten mee. De politie herkende het duo op camerabeelden. Ze bekenden de diefstallen.



Geld stelen van ex

In dezelfde maand stal de Emmenaar de pinpas van zijn ex-vriendin en pinde er stiekem 160 euro mee: het eerste salaris van haar baantje. Volgens de man mocht hij het geld pinnen van het meisje. Zij deed aangifte en zei dat ze absoluut geen toestemming had gegeven. Daarna stuurde hij via Whatsapp allerlei dreigementen. De man ontkende dat dinsdag in de rechtszaal in Assen.



In mei vorig jaar stal hij ook nog de gereedschapskoffer van een bouwvakker die aan het werk was op het station in Emmen. Ook na die diefstal werd hij door agenten op camerabeelden herkend.



Telefoon doktersassistente

Toen hij begin september na een paar maanden celstraf vrijkwam uit gevangenis Esserheem ging hij op dezelfde dag alweer misdrijven plegen. Hij meldde zich met een lijst met medicijnen die hij nodig had bij een huisarts in Nieuw-Amsterdam, waar hij bij het Leger des Heils zou gaan wonen. Toen de assistente met de dokter in overleg was, stal hij snel haar mobiele telefoon, die achter de balie lag.



Bij een kennis in de wijk Emmermeer trapte hij later die dag de deur in. Daar stal hij een laptop en envelop met 200 euro. Ook probeerde hij in te breken bij een huis aan de Weerdingerstraat, maar daar kreeg hij het slot niet open. De man kon zich van die dag niks meer herinneren zij hij in de rechtszaal.



Geen schaamte

Behalve dat de jonge crimineel al tien pagina’s strafblad heeft, heeft hij ook al bijna alle soorten drugs gebruikt die er zijn, aldus de reclasseringsmedewerker die hem onderzocht. Ook kent hij geen schaamte en nauwelijks schuldgevoel. De man heeft een persoonlijkheidsstoornis en ontleent zijn status aan criminele activiteiten.



Omdat de man tijdens de rechtszaak zei dat hij absoluut niet wil worden opgenomen in een kliniek voor behandeling, eiste de officier van justitie alleen celstraf. “We kunnen iemand geen behandeling door de strot duwen.”



Hulpje

Tegen de 20-jarige vriend van de Emmenaar eiste ze 78 dagen cel, waarvan zestig voorwaardelijk en daarbij 120 uur werkstraf. De man uit Erica hielp mee bij de diefstal van de scooters en bij hem thuis vond de politie een kleine hoeveelheid cocaïne.



De uitspraak volgt op 26 februari.