Ruim vier ton voor Drents Museum tijdens Goed Geld Gala

Een goede dag voor het Drents Museum. Het museum kreeg tijdens het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij een cheque van 435.931 euro.

In totaal werd een recordbedrag van 79,4 miljoen euro verdeeld onder 79 culturele organisaties. De miljoenen voor cultuur zijn bij elkaar gebracht door de deelnemers van de BankGiro Loterij.Het Drents museum ontvangt een jaarlijkse bijdrage van 300.000 euro omdat zij een vaste culturele partner is van de BankGiro Loterij. Dit jaar komt hier 135.931 euro bij, omdat fans van het museum dit bedrag het afgelopen jaar via de BankGiro Loterij bij elkaar hebben gespeeld. Met de helft van ieder door hen gekocht lot kozen zij er specifiek voor om het Drents Museum te steunen.De andere Drentse organisatie die geld heeft gekregen is dierentuin Wildlands in Emmen. Het park kreeg een cheque van ruim 220.000 euro gekregen.De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. De helft van de opbrengst schenkt de loterij aan cultuur in Nederland.