Businessclub wil Nederland aan de Formule 1-bril

Met een oplage van zo'n twee miljoen worden komende week in heel Nederland brilletjes verspreid. De tekst op de bril? #HupAssen.

De actie komt van de Businessclub Grand Prix Assen. Dit is een club ondernemers uit Drenthe, Groningen en Friesland die samen strijden voor de Formule 1 in Nederland.Bij de businessclub hebben zich inmiddels meer dan honderd ondernemers aangemeld. Allemaal leggen ze duizend euro in. Geld dat wordt gebruikt om campagne te voeren.Ook de drie Noordelijke voetbalclubs in de eredivisie, FC Emmen, SC Heerenveen en FC Groningen, hebben toegezegd mee te doen aan de actie. Dat doen ze door tijdens wedstrijden reclame te tonen voor de campagne op de ledborden langs het veld."En dat doen we niet om Zandvoort dwars te zitten", zegt Hanneke Bruggeman van het bestuur. "Zandvoort mag het organiseren. Laten ze dat doen. En als het niet lukt, dan staan wij klaar in Assen."Dinsdagavond presenteerde de businessclub de plannen voor de komende tijd. De bril is er één van. Daarmee hopen ze vooral via sociale media veel reacties los te maken. Ze hebben inmiddels ook een website opgezet. En binnenkort gaan ze weer op pad. Wat ze gaan doen willen ze niet zeggen.Gedeputeerde Henk Brink vertelde tijdens de bijeenkomst dat hij binnenkort naar Barcelona gaat met een delegatie om Assen te vertegenwoordigen en te promoten. In Barcelona worden de nieuwe Formule 1 auto's getest die straks in het nieuwe seizoen worden ingezet.