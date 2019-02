Deel dit artikel:













CDA en PvdA: Ziekenhuizen mogen niet veranderen in poliklinieken Ziekenhuis Bethesda (foto: Treant Zorggroep)

De bestaande ziekenhuizen in Drenthe mogen niet veranderen in poliklinische voorzieningen. Dat zeggen de Drentse Statenfracties CDA en PvdA in reactie op het zorgrapport dat gisteren is gepresenteerd.

In het plan wordt de complexe zorg straks alleen nog in Assen en Emmen gedaan. Voor planbare ingrepen kunnen patiënten nog wel terecht in Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen.



Volgens Statenleden Bart van Dekken (CDA) en Rudolf Bosch (PvdA) is goede zorg een belangrijke basisvoorziening voor de leefbaarheid. Die moet volgens hen dichtbij en toegankelijk blijven. Als het plan wordt uitgevoerd, vrezen zij dat de zorg naar een onaanvaardbaar niveau wordt gebracht. Daarnaast maken de twee partijen zich zorgen over de aanrijtijden van ambulances.



De twee Statenleden maken zich zorgen over de spoedeisende hulp in Zuidwest-Drenthe, als dit verdwijnt uit Hoogeveen. Ook Meppel kan op dit punt onvoldoende ondersteuning bieden, aldus Van Dekken en Bosch.