Woningovervallers De Krim overvielen mogelijk ook woning in Hollandscheveld

De overvallers die op 30 december 2015 een overval pleegden op een woning in Hollandscheveld, zitten mogelijk ook achter de woningoverval eind vorig jaar in De Krim.

Dat werd vanavond duidelijk tijdens een uitzending van Opsporing Verzocht. Het vuurwapen dat tijdens een onopgeloste woningoverval in Hollandscheveld is gebruikt, is gevonden. Tijdens de overval in Hollandscheveld werd er op de bewoner van het huis geschoten, terwijl zijn vrouw zich verstopte in de achtertuin.Die bewuste avond in 2015 verschenen rond middernacht twee mannen bij de boerderij aan de Langedijk. Nadat ze een steen door het raam hadden gegooid, schoten ze van dichtbij op de bewoner (72). Zijn vrouw, die aanvankelijk boven zat, wist snel het huis uit te vluchten en 112 te bellen. Het is vooralsnog onduidelijk wat de overvallers met deze actie wilden bereiken. Beide bewoners bleven ongedeerd.In december vorig jaar was er een woningoverval in De Krim. Bij die overval sloten de daders de 82-jarige bewoonster op in haar meterkast. De politie sluit niet uit dat het in beide gevallen om dezelfde daders gaat. Van hen ontbreekt nog ieder spoor.