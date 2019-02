Besluit over gasloos zwembad Coevorden zeker vier maanden uitgesteld

Wethouder Joop Brink moest gisteravond in de raadscommissie een politieke nederlaag incasseren. Een meerderheid van BBC2014, VVD en CDA drong met succes aan op een breder haalbaarheidsonderzoek voordat er geld komt voor het gasloos maken van zwembad De Swaneburg in Coevorden.

Een paar weken geleden stond het onderwerp ook al op de agenda, maar het voorstel om een half miljoen euro (deels lening en deels subsidie) in het overdekte zwembad te steken werd toen op aandringen van BBC2014 en VVD niet besproken.Deze partijen drongen toen ook al aan op meer onderzoek. Maar ondanks de kritische houding van de meerderheid stond het punt twee weken later toch op de agenda.Ton Soppe van coalitiepartij BBC2014 verbaasde zich over dat feit. “Het zou kunnen dat het college de druk wat wilde opvoeren, wat ons betreft had het niet zo gehoeven. We zijn op zich niet tegen investeren in duurzaamheid, maar we moeten wel alert zijn dat we de gemeente niet in een financieel rampscenario storten.”CDA’er Eddy Heeling vroeg zich ook af of het wel verstandig is om bij het ingewikkelde proces van verduurzaming van het binnenbad voorop te willen lopen. Ook twijfelt hij aan de periode waarin de investering van vijf ton zou kunnen worden terug verdiend. “Daarom zeggen wij: liever koudwatervrees dan kopje onder gaan.”Margriet Fissering van de VVD zei opnieuw dat wat de liberalen betreft er nu onvoldoende op tafel ligt om goed te kunnen toetsen of de investering wel verstandig is. “We snappen de teleurstelling, maar we moeten onze controlerende taak serieus nemen. Voor ons is het uitstel, geen afstel.”Wethouder Joop Brink (PvdA) kon niet anders dan de wens van de meerderheid respecteren. Wel wees hij erop dat de provincie al subsidie toekende. “Zij vinden de nu beschikbare informatie blijkbaar wel voldoende. Maar als de raad een haalbaarheidsonderzoek wil, dan komt dat er.”Brink zei ook dat het dan zeker achttien weken duurt voor het voorstel opnieuw kan worden besproken. “We moeten formuleren welke onderzoeksvragen er dan moeten worden beantwoord, er moet een extern bureau ingeschakeld worden en dan moet het onderzoek nog plaatsvinden en het rapport geschreven worden.”Volgens de wethouder zit er wel enige druk op het proces, want de provincie eist dat halverwege volgend jaar de aanpassingen aan het zwembad klaar zijn. Brink zegt daarover in gesprek te willen met de provincie.