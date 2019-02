Formule 1 wakkert trots in het Noorden aan

Het is het proberen waard volgens een club ondernemers uit Drenthe, Groningen en Friesland. Met ludieke acties het circuit van Assen promoten als circuit voor de Formule 1.

Dinsdagavond was de start van de campagne van de Businessclub Grand Prix Assen 2020. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in Expo Assen. Gedeputeerde Henk Brink mocht met een druk op de knop het startschot geven.Binnen enkele weken is de businessclub gaan leven. Hanneke Bruggeman, een van de initiatiefnemers, was verrast door het succes. "We zijn al met meer dan honderd leden. Dat het zo snel zou gaan, daar hebben we ons op verkeken."Elk lid legt duizend euro in en krijgt er in principe niets voor terug. Tenzij de Formule 1 echt in Assen plaats gaat vinden. Dan hebben ze recht op het kopen van VIP-kaarten. En anders hebben ze er alleen lol van gehad en elkaar in het Noorden beter leren kennen."Het idee is om de Formule 1 naar Nederland te halen", vertelt Bruggeman. "Zandvoort staat op pole position. Zij zijn aan zet. Maar als het niet lukt dan is Assen er klaar voor."Dat voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers Assen verwijt dat zij de kansen op een wedstrijd in Zandvoort verpesten, vindt Bruggeman vreemd. "Hij maakt zich kennelijk zorgen. Wij verpesten de boel niet. De Formule 1 moet naar Nederland. Lukt het Zandvoort, dan zijn wij de eersten die ze feliciteren."Voor de leden van de businessclub speelt nog iets anders. Het Noorden moet af van het minderwaardigheidsgevoel en imago van een gebied dat heel ver van de bewoonde wereld ligt. "Er ontstaat een gevoel van trots. Daar wil ik bij zijn. Dat is prachtig om te zien." Zo zegt Bruggeman.Ondernemer Jan Schutrups uit Exloo is één van de leden. Hij zorgde er ook voor dat de drie eredivisie voetbalclubs in het Noorden, FC Emmen, SC Heerenveen en FC Groningen, via hun reclameborden aandacht besteden aan de businessclub. Op de borden is straks #HupAssen te lezen.Schutrups: "Als rasechte Drent wil je niks liever dan Drenthe en de rest van Noorden op de kaart zetten. Onze gastvrijheid in het Noorden is geweldig. We rijden ze in Zandvoort niet in de wielen, maar we hebben een prima back-up voor Nederland."Gedeputeerde Henk Brink is blij met alle steun. "Heel Noord-Nederland staat er achter. Dat is me wel duidelijk geworden. We weten dat Zandvoort een voorsprong heeft. Maar Ik denk dat dit een mooi signaal is naar de buitenwereld dat Noord-Nederland een eenheid is die trots is op zijn circuit."Ook Brink wil meteen kwijt dat hij niet degene is die een ander in de wielen wil rijden, zoals door Jan Lammers wordt gesuggereerd. "Wij doen vanuit de politiek niets dat ten koste gaat van Zandvoort. Tegelijkertijd mag heel Nederland weten dat wij er klaar voor zijn als het Zandvoort niet lukt."Brink gaat volgende week met een delegatie naar Barcelona. Daar worden testraces gehouden met de nieuwe Formule 1-wagens. "We willen kijken hoe er tegen Assen aan wordt gekeken."De komende dagen wordt de eerste actie van de Businessclub Grand Prix Assen 2020 gehouden. Er worden twee miljoen 'racebrillen' in heel Nederland verspreid.