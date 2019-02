Deel dit artikel:













Noordenveld test stroefheid ongeluksweg Roden Met een auto en speciale aanhanger wordt de stroefheid van de weg getest (foto: RTV Drenthe/Wiedse Veenstra)

Is de weg Maatlanden in Roden stroef genoeg? Dat laat de gemeente Noordenveld onderzoeken na verschillende ongelukken.

Op het eerste gezicht is Maatlanden een doodnormale weg. Maar als je beter oplet, dan zie je in de berm de sporen van verschillende ongelukken.



"Hier zijn de afgelopen maanden een groot aantal eenzijdige ongelukken gebeurt. Dat gebeurde meestal op momenten dat het nat was", weet wethouder Alex Wekema. De gemeente tast tot nu toe in het duister rond de oorzaak. Daarom laat het de stroefheid van de weg testen. Ook worden er snelheidstesten gedaan.



Eerder werd ook al de weg schoongemaakt. Daarnaast gaat de gemeente het aantal auto's tellen dat gebruik maakt van de weg.