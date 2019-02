Infoavond OmgevingsAdviesRaad: 'Je hebt kans dat je de kop van Jut wordt voor de omgeving'

“Dit komt tien jaar te laat!” en “Waarom zitten er uiteindelijk maar twee bewoners aan die gesprekstafel?” Kritische reacties gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst in Nieuwediep over de OmgevingsAdviesRaad (OAR). Dat is een nieuwe overleggroep die afspraken moet maken tussen omwonenden van windmolenpark Oostermoer en de exploitanten daarvan.

Zo'n tachtig mensen zaten in de zaal. Ze luisterden onder meer naar een verhaal van Rob Rietveld van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines. Hij vertelde wat je als omwonenden met een OmgevingsAdviesRaad kunt bereiken en wat je daar voor moet doen. “Je moet voorbij de emotie stappen, want iedereen zit nog vol met emotie. Om constructief met elkaar aan de gang te gaan, zal dat moeten”, aldus Rietveld.Rietveld woont in Annerveenschekanaal en heeft op meerdere plekken in Nederland vergelijkbare trajecten begeleid. Hij is als adviseur betrokken bij de OAR. De situatie in Aa en Hunze is volgens hem niet gemakkelijk in verband met de hoge tijdsdruk. “Eind dit jaar gaan ze waarschijnlijk al bouwen.” Ook wijst hij de potentiële deelnemers van de OAR op de gevaren en dat was geen vrolijke boodschap. “Je hebt de kans dat je de kop van Jut wordt voor de omgeving”, zei Rietveld.De reacties uit de zaal waren in het begin emotioneel en dwars, maar dat leek gedurende de avond bij te draaien. Vincent Ratgers uit Nieuwediep ziet het wel zitten om met de windboeren om tafel te gaan zitten. “Op dit moment hebben wij als bewoners helemaal niets en als wij constructief met elkaar in gesprek gaan dan wordt het misschien wel iets.”Joop Oldenburger woont tussen Gieterveen en Nieuwediep en woont op een halve kilometer van de geplande windturbines. Hij is zeer kritisch en gefrustreerd over de hele gang van zaken, maar heeft zich al wel opgegeven voor de OAR. “Ik hoop dat ik gekozen word. Ik denk dat ik dan op persoonlijk vlak en voor de medebewoners hier om me heen, die hier ontzettend veel last van gaan ondervinden, iets kan betekenen. We doen dan toch nog iets samen voor dit mooie gebied.”Kandidaten voor de OmgevingsAdviesRaad kunnen zich tot 25 februari opgeven via de gemeente Aa en Hunze. Naast omwonenden komen ook leden van verschillende dorpsbelangenverenigingen en van actiegroep WindNEE in de OAR. Begin april staat de eerste afspraak met de initiatiefnemers van het windpark gepland.