Bult asbestafval in Lhee pas na een week opgeruimd

Een gedumpte bult asbest, die al een week lang langs de openbare weg lag in Lhee, is opgeruimd. De gemeente Westerveld betreurt dat het zo lang heeft geduurd. "Dat moet de volgende keer anders."

"We hebben de melding van de bult afval al eerder gekregen", laat een woordvoerder van de gemeente weten. "Maar ik weet niet waarom het zo lang heeft geduurd voordat het is opgeruimd."Door verschillende mensen was op sociale media geconstateerd dat het asbest illegaal was achtergelaten. En er waren meerdere dumpingen van spullen, waarover mensen zich verbaasden.Een gespecialiseerd bedrijf heeft de troep opgeruimd.