Risico's op verzakkingen in Roden waren van tevoren bekend

Adviesbureau Prosperus waarschuwde de gemeente Noordenveld begin 2016 al voor zettingsschade door een te lage grondwaterstand.

De gemeente won advies in, omdat ze het riool in de Oudgenoegstraat in Roden ging vernieuwen. Deze week bleek dat zeker zes woningen in de wijk Middenveld daardoor schade opliepen en twee huizen onbewoonbaar zijn door de werkzaamheden aan het riool.In het advies aan de gemeente concludeerde Prosperus drie jaar geleden al dat er zettingsrisico's konden optreden, ofwel: verzakkingen. Voor de vervanging van het riool moest de grondwaterstand verlaagd worden, waardoor het risico op zettingen volgens het bureau niet kon worden uitgesloten.Prosperus adviseerde daarom om via peilbuizen de grondwaterstand te controleren, om meters te plaatsen waarmee de hoeveelheid water onder de grond kon worden gemeten. Ook kreeg Noordenveld het advies hoogtebouten te plaatsen, die mogelijke verzakkingen van de huizen kunnen meten. Het bureau raadde deze aan om 'netelige aansprakelijkheidsdiscussies te voorkomen.'De gemeente plaatste wel peilbuizen en meters, maar las de gegevens daarvan niet uit. De hoogtebouten kwamen er niet. "Als er eerder gemeten was, had er eerder ingegrepen kunnen worden", zegt Holger Netzel, die onderzoek doet naar de situatie namens onderzoeksbureau CRUX.De gemeente zegt niet op de zaak te kunnen reageren. Er loopt een onderzoek naar de gang van zaken. De gemeente wacht die uitkomsten af. Maandag bood de gemeente Noordenveld de bewoners al excuses aan. Ze voelt zich verantwoordelijk voor het oplossen van de schade.De gemeente Noordenveld zegt de kosten om de schade te vergoeden wel te kunnen dragen, maar hoopt er nog uit te komen met haar verzekeraar.In de wijk Roderveld zijn aan de straat Den Dam ook tien huizen onbewoonbaar verklaard door verzakkingen . Of die ook zijn veroorzaakt door het vervangen van het riool in Middenveld is niet duidelijk.