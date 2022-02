Investeerders die in Groningen op woningen azen, verleggen langzaam hun focus naar omringende gemeenten. Dat heeft alles te maken met de zelfbewoningsplicht, die vanaf 1 maart in de gemeente Groningen van kracht is. In Noordenveld is dat op de huizenmarkt al voelbaar, zegt wethouder Kirsten Ipema.

Volgens Ipema kijken investeerders die voorheen hun pijlen op Groningen richtten, nu al meer naar Noordenveld. "We hebben er geen cijfers van, maar we zien een toename van investeerders die hier een tweede woning aantrekken om te verhuren."

Huisjesmelkers

Ipema denkt dat deze ontwikkeling niet los kan worden gezien van de aanstaande zelfbewoningsplicht (zie kader onderaan). In Groningen is die plicht ingevoerd om het huisjesmelkers moeilijker te maken. "Of de investeerders die zich nu op Noordenveld richten 'huisjesmelkers' zijn, valt nog te bezien", zegt Ipema. "Maar we zien wel een toegenomen interesse van investeerders."

De wethouder vindt het geen gek idee om ook in Noordenveld een zelfbewoningsplicht in te voeren. "Daarmee zou je het grootschalige inkopen van woningen kunnen tegengaan."

Gemeente Tynaarlo

De buren in de gemeente Tynaarlo kennen al een zelfbewoningsplicht, zo vertelt woordvoerder Berend Kupers. "Dat geldt voor bouwprojecten vanuit de gemeente zelf. Bij onderlinge verkoop is die zelfbewoningsplicht er nog niet."