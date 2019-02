Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Beleef de barre winter van '79 bij RTV Drenthe In de kop van Drenthe is de weg 'vrijgemaakt' (foto: Frits Aalbers)

Een historische sneeuwstorm legde het leven in Drenthe op 14 februari 1979 compleet stil. Door de gure wind ontstonden er metershoge sneeuwduinen en werden complete dorpen van de buitenwereld afgesloten.

Morgen is het precies veertig jaar geleden dat Drenthe in de ban was van die barre winterdag. De winter van 1979 is er een die, als je 'm hebt meegemaakt, nooit meer vergeet. RTV Drenthe haalt morgen de hele dag herinneringen op aan 14 februari 1979.



Tv, radio en online

Dat doen we op TV Drenthe van 10.00 uur tot 13.00 uur. Presentator Andries Ophof ontvangt allerlei gasten met mooie verhalen. Zo praten we onder meer met twee politieagenten, een ANWB-medewerker en 'De Medicijnman van Uffelte'. Verslaggever Robbert Oosting gaat 'Op Tjak' naar een kok die in de gevangenis in Veenhuizen werkte en daar noodgedwongen moest blijven slapen. Ook laten we je natuurlijk prachtig beeldmateriaal zien.



Op Radio Drenthe besteden we de hele dag aandacht aan de historische winterdag. Tussen 6.00 uur en 18.00 uur hoor je de prachtigste verhalen van mensen uit onze provincie. Je hoort onder meer het verhaal van Ger de Vos, die leraar was in Westerbork, en de familie Zuurd, die een boerenbedrijf had bij Vries. Ook de muziek staat in het teken van die historische dag. De hele dag hoor je de grootste hits uit die tijd.



Natuurlijk staat de winter van 1979 ook centraal op onze website. Een selectie van de mooiste verhalen lees je online. Ook houden we een liveblog bij, waarin je veertig jaar terug in de tijd gaat.