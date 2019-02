Bert Hadders wint K. ter Laanprijs

Bert Hadders uit 2e Exloërmond heeft de K. ter Laanprijs 2018 gewonnen. Die Groningse prijs wordt sinds 1985 uitgereikt aan mensen of organisaties die zich inzetten voor de Groninger taal en cultuur.

Streektaalmuzikant Hadders zingt in het Veenkoloniaals, wat zowel in Drenthe als in Groningen wordt gesproken. Hij krijgt de prijs van Stichting 't Grunneger Bouk op 5 april uitgereikt, meldt RTV Noord Bert Hadders trad tot in 2015 op met zijn begeleidingsband De Nozems. Later speelde hij onder meer mee in de muziektheatervoorstelling Roegzaand van Iemandsland in Nieuw-Buinen. Momenteel is hij te zien in de voorstelling De Grup.Daarnaast toert hij met gitarist Joost Dijkema rond met de muzikale voorstelling Kokeleko, vernoemd naar hun gelijknamige cd.