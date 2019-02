Kieskompas voor provinciale verkiezingen gepresenteerd

De lijsttrekkers van bijna alle partijen die meedoen aan de verkiezingen voor Provinciale Staten hebben vanmorgen het Kieskompas in gebruik genomen. Op die website kun je aan de hand van stellingen bekijken welke partij het best bij je past.

Voor de politici hebben de stellingen van het Kieskompas ook altijd iets van een test in zich. Anry Kleine Deters van D66 was als eerste klaar. Ze was als adviseur bij het schrijven van het programma betrokken. "Ik scoor progressief. Blijkbaar heb ik mijn mening wel duidelijk gevormd. D66 is al jaren met overtuiging mijn partij."Bert Vorenkamp van de PVV had een vraag "verkeerd" ingevuld en had vergeten die te veranderen. Daardoor kwam hij uit tussen de VVD en de PVV. "De VVD zit met de stellingen verrekte dicht bij de PVV", constateert hij.Ko Vester stapte onlangs over van de SP naar de OPD. Daar is hij lijsttrekker voor en hij constateert niet ontevreden dat hij de hoogste score haalt bij zijn nieuwe partij, maar dat zijn oude partij het ook nog goed doet.Lijisttrekker Frank Duut van 50PLUS stelt dat hij "bullseye" heeft geschoten. Henk Jumelet van het CDA, dat zich als 'middenpartij' opstelt, zegt dat hij maar één keer voor 'neutraal' heeft gekozen. Maar het CDA zit helemaal niet meer zo in het midden zegt Bert Vorenkamp, de nummer twee van de PVV: "Die zijn best wat naar ons en de VVD opgeschoven."En daarmee is ook de analyse van de tegenstanders begonnen zo lijkt het.Stellingen die voorbij komen gaan bijvoorbeeld over verdubbeling van de provinciale weg N34, over bestrijdingsmiddelen en het houden van referenda. In sommige stellingen wordt ook gevraagd naar wat mensen belangrijker vinden, bijvoorbeeld of er geld naar fietssnelwegen moet ten koste van het autoverkeer. Ook is er aandacht voor het spanningsveld tussen toerisme, natuurbescherming en landbouw.RTV Drenthe heeft voor de verkiezingen een speciaal dossier. Alles over de campagne, de standpunten en het werk van Provinciale Staten kun je vinden onder Drenthe Kiest