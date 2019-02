Vorig jaar 324 Drentse jongeren naar bureau Halt

Bureau Halt heeft in Noord-Nederland vorig jaar 1182 zaken behandeld. Dat zijn er 76 meer dan in 2017. In Drenthe werden vorig jaar 324 jongeren doorgestuurd naar Halt.

https://localfocus2.appspot.com/5c63f1c8a90ce:550px " style="width:100%;" frameborder="0" allowfullscreen="true">

Bij Halt komen jongeren van 12 tot 18 jaar terecht die kleine vergrijpen hebben gepleegd, zoals vernieling, overlast of diefstal. Ze moeten een leer- of werkstraf uitvoeren en krijgen geen strafblad.In de gemeente Hoogeveen kwamen relatief de meeste jongeren in aanraking met Halt: 15,4 per 1.000 jongeren. In de gemeente Borger-Odoorn werden het minst vaak jongeren doorverwezen: 4 per 1.000.Bekijk op het kaartje hieronder de cijfers in jouw gemeente: