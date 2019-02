Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drenten op weg naar Olympisch succes Juri Dijkstra en Jari Groenhart trainen op hoogte in Turkije (Foto: Jari Groenhart)

"Het is zwaar, zowel lichamelijk als mentaal, maar een hele grote eer hier deel van uit te mogen maken." Dat zegt zwemmer Jari Groenhart uit Assen over het trainingskamp van Team 24 in Noordoost-Turkije.

Team 24 is opgezet om jonge Nederlandse zwemmers klaar te stomen voor de Olympische Spelen in 2024 in Parijs.



Juri en Jari

Naast Jari Groenhart is ook Juri Dijkstra uit Eelderwolde uitverkoren om deel te nemen aan Team 24. Dijkstra komt uit op de schoolslag (50 en 100 meter). Groenhart richt zich vooral op de wisselslag (200 en 400 meter) en rugslag (100 en 200 meter).



Hoogtestage

In Turkije, dicht bij de grens met Armenië, traint Team 24 drie weken lang op grote hoogte. "Daar moet het lichaam erg aan wennen. De verspreiding van zuurstof gaat daardoor moeilijk", vertelt Groenhart. "Als het goed is, maakt het lichaam daarna juist meer rode bloedcellen aan, waardoor er meer zuurstof in het lichaam wordt verspreid", vervolgt de 19-jarige Drent.



Mentaal

De zwemmers in Turkije brengen veel uren door in het water en zijn regelmatig te vinden in het krachthonk. "Het is best zwaar om drie weken van huis te zijn, weg van je familie en van je vriendin, maar tegelijk is het erg bijzonder om dit aangeboden te krijgen en het gaat goed",aldus de Drentse zwemmer.



Skischans

Volgens Groenhart biedt het team waar hij nu deel van uitmaakt unieke kansen, die hij bij een regionaal team in Nederland nooit zou krijgen. "Ik kom op plekken waar ik normaal nooit zou komen. We zitten op twee kilometer hoogte, er ligt hier veel sneeuw en als ik uit het raam van mijn kamer kijk zie ik een skischans."



Team 24 is volgende week nog in Turkije. Het is de bedoeling dat de zwemmers twee keer per jaar drie weken op trainingskamp gaan. Na Turkije wachten de jonge helden wedstrijden in Antwerpen.