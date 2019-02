Acht tips over gewapende overval Drouwenerveen

De politie heeft acht tips gekregen over de gewelddadige overval in Drouwenerveen. Opsporing Verzocht besteedde gisteravond aandacht aan de overval, die zondagavond door drie mannen werd gepleegd.

De daders gebruikten veel geweld en lieten de 38-jarige bewoner gewond achter. Hij ligt nog in het ziekenhuis. Volgens politiewoordvoerder Paul Heidanus is de man door het fysieke geweld gewond geraakt. Hij is niet beschoten. Zijn 4-jarige dochter was getuige van het geweld.De overvallers droegen zwarte kleding met daaroverheen kogelvrije vesten met daarop de tekst 'politie' . Over de aanleiding voor de overval wil de politie nog niks kwijt. "Het onderzoek is nog in volle gang. Gisteren is het buurtonderzoek afgerond. Ook is uitgebreid sporenonderzoek bij de woning gedaan", aldus Heidanus.Omdat het gaat om een ernstig misdrijf heeft de politie een groot recherche team, Team Grootschalige Opsporing, op de zaak gezet.Opsporing Verzocht besteedde ook aandacht aan een overval die in 2015 werd gepleegd in Hollandscheveld. Daarbij werd de 72-jarige bewoner beschoten. De politie vermoedt dat er een link is met de overval op een bejaarde vrouw in De Krim eind vorig jaar.Over de overval in Hollandscheveld is één tip binnengekomen.